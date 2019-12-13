Україна готує візит Зеленського до США – Кулеба

Українська сторона разом з американськими партнерами продовжують працювати над підготовкою візиту Президента України до США у відповідь на запрошення Дональда Трампа провести зустріч в Білому домі.

Про це сказав у п'ятницю під час свого візиту до Вашингтона віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Президента Зеленського до Сполучених Штатів", - зауважив український віцепрем'єр.

Він нагадав, що президент Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому після президентських виборів в Україні.

Водночас, він підкреслив, що високий рівень підтримки України Сполученими Штатами зберігається. "Достатньо лише згадати ухвалений два дні тому (Палатою представників США – ред.) законопроєкт про фінансування потреб на оборону США, який є чітким індикатором рівня підтримки, яку США надають Україні", - зауважив український урядовець.

Він уточнив, що цей законопроєкт з оборонним бюджетом США на 2020 рік передбачає допомогу Україні на $50 млн більше, ніж попередній закон.

"Навколо може бути велика політика, потрясіння, але стратегічний характер наших відносин зі Сполученими Штатами залишається непорушним, і ми будемо просуватися вперед", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді у Конгресі вперше оприлюднили лист, який президент США Дональд Трамп надіслав Президенту України Володимиру Зеленському 29 травня 2019 року із запрошенням до Білого дому у Вашингтоні.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba