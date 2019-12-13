Україна і Грузія на початку 2020 року проведуть засідання міжурядової комісії

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія обговорили можливості посилення співпраці у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції й домовилися провести засідання міжурядової комісії в І кварталі 2020 року в Тбілісі.

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

“Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією. Сторони підтвердили налаштованість на подальший розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства”, - ідеться в повідомленні.

Президент України та Прем’єр-міністр Грузії підписали Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, яка має стати ключовим механізмом двостороннього діалогу.

Зазначається, що під час зустрічі було обговорено можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Ради Європи.

Крім того, Зеленський високо оцінив потенціал розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами, зазначивши, що Грузія є важливим перспективним ринком для українського експорту. Він також відзначив наявні можливості для активізації інвестиційної сфери.

У цьому контексті сторони домовилися про проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва вже у І кварталі 2020 року в Тбілісі.

Фото: president.gov.ua