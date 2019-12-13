Зеленський призначив нового керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Зеленський призначив нового керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Корнійчука начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки.

Відповідний указ №904/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Корнійчука Олексія Олександровича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, - ідеться в документі.

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Як повідомлялося, 5 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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