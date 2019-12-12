Путін не відмовився від ідеї поділу України на "Новоросію" та "Малоросію" - Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін переконаий, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від ідеї поділу України на "Новоросію" та "Малоросію" і добиватиметься фрагментації нашої країни різними методами.

Таку думку він висловим у статті для "Європейської правди".

"Путін розуміє зміну риторики, відчуває себе здатним грати у довгу і виставляти умови. Він вважає, що час працює на нього, і, звичайно ж, не готовий до компромісних кроків стосовно Донбасу, який для нього є засобом, не більше того. А реальними питаннями є легалізація окупації Криму, статус України і загалом її існування. Проєкт поділу України на "Новоросію" та "Малоросію" точно не похований", - написав Клімкін.

На його переконання, Путін не задовольниться можливим створенням союзної держави з Білоруссю.

"Це не рівень його амбіцій, він хоче увійти в історію "собирателем земель". Насамперед наших. І всі його дії будуть спрямовані саме на це", - вважає ексміністр.

Він спрогнозував, що досягати фрагментації України Путін буде насамперед гібридними засобами, але зрештою не зупиниться і перед будь-якими, свідками чого ми вже були у останні роки.

"А компроміс щодо Донбасу у Москві припускають тільки в разі розширення обсягу питань, які до нього будуть включені. І, звісно ж, йдеться насамперед про компроміс із США та ЄС, а Україну президент РФ бачить лише у ролі виконавця", - застерігає Клімкін.