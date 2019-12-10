Віцеспікер Ради зустрілася зі спецпредставницею Генсека НАТО

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк провела зустріч зі спеціальною представницею генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Клер Хатчінсон.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Заступниця Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк провела робочу зустріч зі спеціальною представницею генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Клер Хатчінсон. Олена Кондратюк подякувала пані Хатчінсон за участь в третьому Українському жіночому конгресі та відзначила вагому роль українських жінок у зміцненні обороноздатності України, захисті суверенітету й територіальної цілісності нашої держави”, - йдеться у повідомленні.

Віцеспікер також висловила зацікавленість України в імплементації досвіду країн НАТО у питаннях безпеки та оборони, а також стандартів забезпечення гендерної рівності.

«Для України, яка вже 5 рік воює та прагне сповідувати стандарти НАТО, дуже важливо отримати від вас найясніші рекомендації», - зазначила Олена Кондратюк.

Клер Хатчінсон, у свою чергу, відзначила значний прогрес України в сфері забезпечення гендерної рівності.

«Мені надзвичайно приємно бути тут і бачити той прогрес, який зробила Україна. За останні роки ви, дійсно, зробили дуже багато. Зі своєї сторони НАТО буде продовжувати допомагати в просуванні питання жінок в секторі безпеки та гендерної рівності», - підкреслила Хатчінсон.

За словами спецпредставниці Генсека НАТО, кількість жінок у цивільних та військових професіях в Україні вже є вищою за середній рівень багатьох інших країн. Тому зараз дуже важливо зосередитися не на кількості, а на якості, імплементації гендерної складової в конкретних реформах та державних політиках.

Олена Кондратюк також нагадала, що український парламент проголосував постанову про проведення у Києві навесні 2020 року сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.

«Ми вже починаємо готуватись до цього заходу та хотіли б запропонувати провести спеціальну Конференцію: «Жінки, мир та безпека» в межах Асамблеї НАТО в Києві», - зауважила вона.

Зазначається, що Клер Хатчінсон підтримала таку ідею.

Фото: ВР.