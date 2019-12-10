Зеленський повертається до України після

Зеленський повертається до України після "нормандського саміту"

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський разом із членами української делегації повертається до України після саміту в нормандському форматі, що відбувся у Парижі.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Повертаємось. Додому, в Україну, до дружини, до дітей", — зазначив він.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" — України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Учасники нормандського саміту, зокрема, підтримали обмін утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

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Саміт нормандської четвірки відбувся вперше за три роки і водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.

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За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.

Фото: twitter.com/APUkraine

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