Зеленський повертається до України після "нормандського саміту"
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Повертаємось. Додому, в Україну, до дружини, до дітей", — зазначив він.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" — України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Учасники нормандського саміту, зокрема, підтримали обмін утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.
Саміт нормандської четвірки відбувся вперше за три роки і водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.
Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.
За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.
Фото: twitter.com/APUkraine