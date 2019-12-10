"Голос" не підтримає продовження дії закону про особливий статус Донбасу — Рахманін

Президент РФ Володимир Путін наполягає, аби процес урегулювання конфлікту на Сході України відбувався спираючись на закон про особливий статус, а будь-яка пропозиція від нього є небезпечною.

Таку думку висловив голова фракції партії “Голос” Сергій Рахманін у телеефірі, повідомляє пресслужба партії.

“Будь-яка пропозиція, яка надходить від Путіна, є небезпечною сама по собі. І будь-яка притомна людина має про це пам'ятати, маючи зустріч з Путіним. Путін недарма наполягає на тому, щоби подальший шлях урегулювання конфлікту на Сході України відбувався саме за Мінськими угодами і саме спираючись на закон про особливий статус. Фракція «Голосу» голосуватиме проти продовження дії цього закону”, — заявив Рахманін.

За його словами, їхня політсила вважає цей документ украй небезпечним з трьох причин.

“Перша причина — очевидна: давайте не забувати, що цей закон, — окрім того, що був проголосований з грубими порушеннями регламенту Верховної Ради, чинного законодавства і Конституції України, — напряму суперечить Конституції за змістом. Він надає окремим територіям особливий статус де-факто і де-юре та, фактично, є першим кроком до дезінтеграції держави”, — наголосив парламентарій.

Друга причина, за його словами, - вибори в ОРДЛО не матимуть жодного сенсу, поки Україна не встановить контроль над кордоном з РФ. По-третє, пролонгація цього закону жодним чином не впливає на санкції проти РФ.

"Але санкції не можуть бути метою! Санкції — це механізм... Санкції не можуть бути вічними. Санкції — це тимчасовий інструмент, необхідний для досягнення мети. Допоки санкції будуть метою — нового плану в України не буде", - переконаний лідер фракції "Голосу".

За його словами, доки на території окупованої частини Донбасу перебувають російські війська, "ризик екскалації існуватиме завжди — незалежно від того, будемо ми продовжувати дію закону про особливий статус чи не будемо".

"Перше, з чого мала би починати Україна, щоб убезпечити себе від ескалації бойових дій, — домовлятися про режим повного тривалого припинення вогню. І тільки після цього домовлятися про решту речей. Ось тоді ескалація була б неможлива", - вважає Рахманін.

Політик також звернув увагу на те, що позиція Франції і Німеччини сьогодні є набагато жорсткішою, ніж у попередні роки. Але проблема у тому, що Україна за п'ять останніх років не переконала французьку і німецьку сторону, які “мають власні інтереси і не мають захищати Україну від Росії, що в нас є інший план”.

“(Ми) мали б напрацювати навколо ідеї замороження бойових дій і довгострокового припинення вогню дорожню карту, залучивши і німців, і французів у спільники. І тоді б ми сьогодні їхали в Париж з власним планом, а не з ідеями, як протидіяти чужому плану. Переграти Росію сам на сам не вдасться. Німеччина і Франція потрібні нам як довгострокові надійні спільники, але ми згаяли забагато часу, і зараз це неможливо. Ми можемо лише перегорнути цю сторінку і вибудовувати нову історію”, — наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт нормандської четвірки за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини.