Тимошенко має два зауваження до “нормандського комюніке”

Голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко вітає те, що Україна поновила діалог на міжнародному рівні у нормандському форматі.

Про це вона написала у Facebook.

“Ми вітаємо те, що Україна відновила діалог на міжнародному рівні у нормандському форматі, без якого питання припинення війни неможливо вирішити. Є великим досягненням рішення про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Це дає надію, що ув’язнені українці нарешті повернуться додому”, - зазначила Тимошенко.

За її словами, позитивним є те, що світ разом з Україною, що звучить не лише питання Донбасу, а й Криму, а також "що заявлена позиція про те, що спочатку – відновлення кордону, а потім вибори".

Водночас, зазначила Тимошенко, викликає занепокоєння, що вперше в історії роботи нормандського формату на рівні Президента України легітимізовано «формулу Штайнмаєра», яка стає основою для подальших дій, і "вперше в офіційному комюніке переговорів зафіксоване прагнення надати особливий статус окупованим територіям не на тимчасовій, а на постійній основі".

"Лише маючи конкретне пояснення цих пунктів, можна прогнозувати наслідки цього раунду переговорів для України”, - вважає політик.

Тимошенко також зауважує, що на часі ще один діалог – усередині країни.

“Зараз як ніколи потрібна відверта розмова із суспільством. Українці мають бути впевненими, що мир буде справжнім, без втрати незалежності та суверенітету”, - написала лідерка “Батьківщини”.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбувся саміт у нормандському форматі за участю президентів України, Франції та РФ, а також канцлера ФРН.