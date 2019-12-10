Закон про перезавантаження ДБР відправили на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”.

Про це свідчать дані у картці закону на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що 10 грудня документ повернуто з підписом Голови Верховної Ради. Закон направлено на підпис Президенту.

Верховна Рада 3 грудня ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”.

Закон, зокрема, передбачає змінити правовий статус Державного бюро розслідувань, яке визначено державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції (за чинною редакцією закону "Про Державне бюро розслідувань" ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції).

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набрання чинності нового закону повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково та розпочинається процес перезавантаження бюро.

ВР також підтримала поправку до законопроєкту у другому читанні, згідно з якою дозволяється перевести до ДБР слідчих Генпрокуратури, які розслідували "справи Майдану".

Закон також уточнює систему ДБР, порядок затвердження організаційної структури органу, порядок утворення його територіальних управлінь.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування в парламентській газеті “Голос України”.