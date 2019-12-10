Аваков каже, що у Суркова в Парижі “здали нерви”

Представники Кремля у Парижі поводилися емоційно та некомпетентно.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Що стосується Кремля, то його представники поводили себе емоційно та некомпетентно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що у помічника президента Росії Владислава Суркова "здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: «Ми так не домовлялися».

"Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? В Мар'їнці? Де кожен метр политий кров’ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Чи в Широкине, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це нісенітниця. Ми чітко дали зрозуміти: гуманітарні коридори – добре, бо людям треба дати можливість їздити без черг. В Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина», - підкреслив Аваков.

Водночас, він додав, що у Петрівському та Золотому, де вже відвели війська та працюють поліція та Нацгвардія, безпекова ситуація не погіршилась.

За його словами, "наша позиція дуже проста – спочатку безпека, повернення військовополонених, а потім вибори і все інше".

"Компроміс може бути – ми не за місяць візьмемо кордон, а за два дні. У нас є 480 кілометрів кордону, захопленого Росією. І ми будемо потихеньку, щодня повертати контроль над ним», - зазначив Аваков.

Міністр сказав, що під час переговорів у Парижі міжнародні партнери, зокрема, Ангела Меркель, з розумінням поставилися до ситуації в Україні та готові надалі підтримувати офіційний Київ.

«Ми не збираємось бути домініоном Росії, на першому місці – українські інтереси. А далі ми готові з повагою ставитись до всіх», - додав міністр.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбувся саміт нормандської четвірки за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини.