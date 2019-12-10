Особливий статус Донбасу та амністія: КСУ вирішує, чи відкривати справи

Конституційний суд у ході засідання Великої палати у вівторок вирішить, чи відкривати провадження у справі за поданням 53 нардепів щодо конституційності законів про особливий статус Донбасу та амністію.

Відповідна інформація з’явилася у порядку денному суду у вівторок.

Зокрема, судді мають вирішити, чи відкривати провадження стосовно конституційності “Про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей“, закону „Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей“ і закону „Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей“.

Як повідомлялося, 19 липня поточного року до КС надійшло подання 53 нардепів щодо конституційності зазначених законів.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Після Нормандського саміту 9 грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Закон “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” може бути продовжений ще на один рік.