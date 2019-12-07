Президент не виключає амністії на Донбасі для "людей, на руках яких немає крові"

Президент Володимир Зеленський допускає можливість амністії для тих учасників незаконних формувань, які не вбивали українців, але тільки після виведення військ з Донбасу.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє пресслужба глави держави.

"Коли ми побачимо після "Нормандії", що справді у нас є можливість, якщо виводяться війська, незаконні формування, якщо в нас справді буде безпека на тій території, якщо в нас з’явиться можливість проводити вибори, ми говоритимемо про амністію. Амністію людей, на руках яких немає крові", – підкреслив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія не дозволить миротворчій місії ООН увійти на Донбас до тих пір, поки Україна не амністує бойовиків, не закріпить особливий статус території в Конституції та не проведе вибори.