Більшість українців - проти повної амністії бойовиків на Донбасі

Проти амністії для бойовиків на Донбасі виступають більшість українців в усіх регіонах.

Про це поінформувала директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати опитування "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є компроміси абсолютно неприйнятні, при чому неприйнятні в усіх регіонах, - це повна амністія для всіх учасників бойових дій проти українських військ. 63% вважають це неприйнятним”, - сказала Бекешкіна, додавши, що навіть на Сході 45% опитаних така амністія не підтримується.

За її словами, категорично неприйнятна амністія бойовиків на Заході (75%) і Центрі (71%), на Півдні неприйнятна майже для 50% громадян.

Бекешкіна зазначила, що лише 8% висловилися за амністію для всіх, ще 22% вважають, що амністувати можна учасників незаконних збройних формувань, за винятком тих, хто чинив серйозні злочини (вбивства цивільних людей, тортури тощо). Чверть громадян України не готові до жодного варіанту амністії, на їхню думку, треба притягати до відповідальності усіх згідно з законом.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування було здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.