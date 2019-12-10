“Нормандська зустріч” зрушила з мертвої точки процес, що був у комі - Разумков

Президент Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" дотримався ключової позиції і обстоював інтереси України.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у коментарі журналістам у кулуарах третього Українського жіночого конгресу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі бачили, що Президент, як і обіцяв, дотримався ключової позиції - це обстоювання інтересів Української держави. Навіть ті, хто обіймав політичну, а не державницьку позицію, з цим згодилися. Це важливий, але перший крок, який зрушив з мертвої точки цей процес, який протягом уже кількох років перебував у стані коми", - заявив спікер.

Він висловив сподівання, що це дасть змогу повернути тимчасово окуповані території, і "через деякий час ми зможемо говорити про те, що виконані і всі завдання, і всі позиції, які були зазначені і Президентом, і його командою".

"Всі ключові позиції були зазначені вчора, багато що прозвучало. Я впевнений, що багато ще про що буде зазначено. Це і так само питання Криму, яке прозвучало в форматі "нормандської" зустрічі. Я не пригадую, щоб раніше хтось з українських політиків порушував його на таких зібраннях", - сказав Разумков.

Голова ВР додав, що це "важливий шлях, який буде ще пройдений і Президентом, і командою".

"Однак повторюю: багато що довело, що всі позиції і всі так звані червоні лінії, про які багато хто розповідав, були витримані", - підкреслив Разумков.