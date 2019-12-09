В ОП ще не підтвердили зустріч Зеленського і Путіна

Офіс Президента ще не підтвердив, чи запланована особиста зустріч між президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським 9 грудня у Парижі після саміту у нормандському форматі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, пул українських журналістів звернувся до Офісу Президента, та чекає на формальне підтвердження цього пункту програми перебування у Парижі президента України, про який раніше повідомили російські ЗМІ.

Окрім цього, за повідомленнями російських медіа, до складу російської делегації на саміті входить, зокрема, міністр енергетики РФ Олександр Новак. Преса припускає, що газові питання теж можуть увійти до порядку денного переговорів у Парижі.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

Раніше ТАСС з посиланням на помічника президента РФ з зовнішньополітичної проблематики Юрія Ушакова розповсюдив інформацію, що після переговорів "четвірки" запланована особиста зустріч Зеленського і Путіна.

До того неназване джерело агентству повідомляло, що зустріч відбудеться в Єлисейському палаці Парижа. За його ж словами, окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель плануються до початку засідання у форматі "четвірки". На зустріч чотирьох лідерів у нормандському форматі, нібито, попередньо відводиться 2,5 години.

За попередніми даними, на 19.45 запланований підхід до преси лідерів нормандської четвірки.

Водночас сам Зеленський у телеефірі 6 грудня заявив, що планується його двостороння зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери "нормандського формату".