Правозахисники просять Макрона вимагати від Путіна звільнення українських заручників

Представники громадських організацій "Центр громадянських свобод" (Київ) та "Нові дисиденти" (Париж) направили відкритий лист Еммануелю Макрону, в якому просять його вимагати від президента Росії Володимира Путіна безумовного звільнення українських заручників.

Про це голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук повідомила у Facebook, оприлюднивши переклад листа українською мовою.

"Пане президенте, якщо ви хочете, щоб Росія була включена, як і Україна, в європейську політику і культуру, відмовтеся від підтримки бандитських методів і шантажу. Вимагайте безумовного звільнення українських заручників. Перш ніж підштовхувати Україну до поступок, перш ніж вірити Путіну на слово, встановіть чіткі правила гри з Москвою. Ми просимо вас виконати завдання, яке ви вже сміливо почали: домогтися того, щоб всі українські в'язні були звільнені та повернуті їхнім сім'ям", - йдеться у листі.

Автори подякували Макрону за його роль у справі звільнення українських політв'язнів, які утримувалися в Росії як заручники попри те, що інкриміновані їм злочини були цілковитою вигадкою. Правозахисники зазначають, що 87 українців все ще залишаються в ув'язненні у російських в'язницях, а на Донбасі, який контролюється російськими військовими силами, щонайменше 227 військовополонених і цивільних заручників.

"Російська Федерація не тільки ігнорує вимоги міжнародних організацій щодо звільнення політичних ув'язнених, а ще й посилила репресії. Тільки в березні 2019 року 24 людини були заарештовані в окупованому Криму та перевезені до Росії. Міжнародний Комітет Червоного Хреста не має доступу до українських ув'язнених на окупованому Донбасі. Багато із них не можуть отримати необхідні їм медикаменти. Частина людей піддається тортурам", - підкреслили представники громадських організацій.

Вони висловили думку про те, що Путін розглядає саміт у нормандському форматі (Росія, Україна, Франція, Німеччина) 9 грудня в Парижі як можливість отримати необхідну йому вигоду: скасування санкцій, реінтеграція його країни в міжнародні процеси, поступки від України, виправдання в справі малазійського боїнга, збитого в липні 2014 року. "І, якщо умови торгу йому здадуться прийнятними, то, можливо, він буде готовий звільнити деяких заручників, щоб потім знову набрати нових. У ці ігри грають мафіозі, або терористичні угруповання. Але це негідно цивілізованих відносин між двома впливовими країнами", - наголошують автори листа.

На їхнє переконання, для правової держави свобода людей не вимінюється та не випрошується. Вона належить по праву. Для країни, яка визнає універсальні права людини, шантаж людськими життями є просто неприпустимим.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбудеться саміт у нормандському форматі за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.