Українці в Лісабоні долучилися до акції #CТОПросійськійагресії

Українці у Португалії напередодні зустрічі у "нормандському форматі" провели у неділю акцію, під час якої закликали зупинити російську агресію в Україні.

Про це написав голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у Facebook.

"Сьогодні, напередодні "нормандськоі зустрічі", украінці в Португалії зібралися на центральній площі Лісабона - Комерціо, щоб голосно заявити: "Ні капітуляції!", "Росія - агресор!", "З Росією неможливо домовлятися!", - написав Садоха.

Він також повідомив, що місцеві українці направили листа прем’єр-міністру Португалії Антоніу Кошті "з проханням продовжувати санкції проти Москви та підтримати тверду позицію українців щодо повного виводу московських військ з території України (включно з Кримом)".

Голова Спілки українців у Португалії зазначив, що таким чином українці Португалії приєдналися до акції "Ні капітуляції!", а також до акції "Зупинити російську агресію", центральною частиною якої є мирна маніфестація в Парижі, "де також сьогодні (спеціально для участі) перебувають українці з Португалії".

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців (СКУ) днями оголосив про початок глобальної кампанії з підтримки України та припинення російської агресії під гаслами #ПідтримайУкраїну та #СТОПросійськійагресії, закликавши українські громади в світі виступити як єдиний голос українського народу на захист територіальної цілісності та суверенітету України.

У Парижі 8 грудня, напередодні саміту в «нормандському форматі», активісти провели акцію «Підтримай Україну! Зупини російську агресію!». Організаторами акції виступили Світовий конгрес українців (СКУ) та українська громада Франції. У заході взяв участь президент СКУ Павло Ґрод, який 8-10 грудня перебуває у Парижі з візитом.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі пройде саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.

Фото: сторінка Павла Садохи у Facebook