Віцепрезидент США відмовився розсекретити свою розмову із Зеленським

Віцепрезидент США Майк Пенс відмовився розсекречувати зміст своєї розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 18 вересня.

Про це заявила прессекретар Пенса Кеті Уолдман, повідомляє USA Today.

«Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віцепрезидента навіть не знає, що саме він хоче розсекретити. Це просто черговий доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування», - підкреслила Уолдман.

Як зазначає видання, напередодні глава Палати представників розвідки Адам Шифф попросив Пенса розсекретити деталі телефонної розмови від 18 вересня з Президентом України Володимиром Зеленським після того, як одна з помічників Пенса Дженніфер Вільямс дала свідчення про цю розмову в ході розслідування у справі про імпічмент, що триває.

Шифф сказав, що комітет «твердо вірить в те, що немає законних підстав» тримати деталі «дзвінка в секреті», і зазначив, що сам Пенс говорив, що у нього немає проблем з публікацією стенограми.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Пенс офіційно відмовився співпрацювати зі слідством стосовно розслідування щодо імпічменту Трампа.