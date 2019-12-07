Трамп вкотре прокоментував стенограму розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп вчергове прокоментував публікацію стенограми розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого у США запустили процедуру імпічменту.

Про це йдеться у дописі у Twitter Трампа.

"Почитайте стенограму! Крім того, подивіться, де я кажу "ми" (наша країна), а не "я" (мається на увазі я сам), і де я потім кажу, що Генеральний прокурор (посадовець США) зателефонує вам. Люди досі пам’ятають сфабриковану та фальшиву версію моєї розмови авторства Шиффа (голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США - ред.). Полювання на відьом!", - зазначив Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Для того, аби відсторонити президента США від посади за процедурою імпічменту, необхідні голоси 2/3 сенаторів (67 голосів). Проте нині у Сенаті республіканці мають більшість, тому ймовірність, що Трамп невдовзі припинить виконувати повноваження президента, поки що невисока.