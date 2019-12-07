Прем’єр Албанії обіцяє, що під час її головування в ОБСЄ Україна буде в пріоритеті

Прем’єр Албанії обіцяє, що під час її головування в ОБСЄ Україна буде в пріоритеті

Укрінформ
Під час Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році конфлікт в та навколо України буде пріоритетним питанням в порядку денному Організації.

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час заключної прес-конференції за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Криза в та навколо України залишається найбільш невідкладним безпековим викликом у Європі, і тому зусилля з урегулювання цього конфлікту будуть у ТОПі порядку денного", - заявив він.

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Також Албанське головування приділятиме велику увагу виконанню країнами-учасницями ОБСЄ своїх політичних зобов’язань та зусиллям з урегулювання конфліктів та щодо їх запобігання.

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