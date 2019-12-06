Уряд розробляє законопроєкт про статус ветеранів

Кабінет міністрів розробляє законопроєкт щодо статусу ветеранів і їхніх соціальних гарантій.

Про це поінформувала міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда 6 грудня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми лише в рамках дотримання прав військовослужбовців і ветеранів плануємо також внести важливий законопроєкт, який зараз на стадії розробки, щодо статусу ветерана і соціальних гарантій їх і їхніх родин", - зазначила міністр.

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За її словами, положення цього документа стосуватимуться й родин героїв Небесної Сотні, а також постраждалих на Майдані.