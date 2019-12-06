Туск: Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ - це стане проблемою Європи

Якщо Європейський Союз не зможе захистити Україну від російської агресії, то це стане проблемою всієї Європи.

Про це в інтерв'ю The Guadian заявив колишній голова Європейської ради Дональд Туск.

“Якщо ми не в змозі захистити Україну від російської агресії, це буде не тільки проблемою самої України, але й усієї Європи”,- сказав він.

Туск також висловив сподівання, що в цьому питанні президент Франції Еммануель Макрон буде дуже послідовним.

Раніше колишній президент ФРН Йоахім Гаук і колишній президент Європейської ради Дональд Туск застерегли про загрозу для європейської єдності, яка виходить з боку Росії.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції й Німеччини.