Туск: Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ - це стане проблемою Європи
Укрінформ
Якщо Європейський Союз не зможе захистити Україну від російської агресії, то це стане проблемою всієї Європи.
Про це в інтерв'ю The Guadian заявив колишній голова Європейської ради Дональд Туск.
“Якщо ми не в змозі захистити Україну від російської агресії, це буде не тільки проблемою самої України, але й усієї Європи”,- сказав він.
Туск також висловив сподівання, що в цьому питанні президент Франції Еммануель Макрон буде дуже послідовним.
Раніше колишній президент ФРН Йоахім Гаук і колишній президент Європейської ради Дональд Туск застерегли про загрозу для європейської єдності, яка виходить з боку Росії.
Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції й Німеччини.