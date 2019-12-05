Лайчак сподівається, що "нормандський саміт" дасть новий імпульс Мінським угодам

Запланований на 9 грудня "нормандський саміт" є вкрай важливим моментом для збереження Мінських домовленостей.

Про це заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у своїй промові під час відкриття пленарної сесії 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Не думаю, що в січні минулого року хтось з нас очікував, що в нашому календарі буде саміт "нормандської четвірки". Але, саме це відбудеться наступного тижня в Парижі. Це – надзвичайно важливий імпульс, щоб не дати померти Мінським домовленостям. Нам потрібно нарешті почати просуватися по Мінських домовленостях", - наголосив Лайчак.

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Говорячи про мирне врегулювання конфлікту на Сході України, він вказав на те, що в останній час був продемонстрований відчутний прогрес. Окремо він виокремив будівництво нового мосту в Станиці Луганській.

"Я щойно повернувся зі Станиці Луганської. Після моєї першої поїздки туди хтось сказав мені, що це буде "диво", якщо міст буде відремонтований. Але саме так і сталося. Тепер люди можуть проходити в безпеці та з гідністю. І я дуже хочу подякувати Президенту Зеленському та уряду України. Я також хочу подякувати Тристоронній контактній групі та Спеціальній моніторинговій місії за те, що вони допомогли зробити це можливим", - сказав він.