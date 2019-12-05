Загороднюк прогнозує, що “нормандська зустріч” буде непростою

Україну чекає непроста зустріч у нормандському форматі, але стратегічні цілі держави залишаються незмінними — територіальна цілісність, суверенітет та перемога у війні.

Про це під час урочистостей з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України заявив Міністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нас чекає дуже непроста зустріч 9 числа. Всі сили оборони, багато з тих, хто тут знаходиться (в залі -ред.), беруть участь у підготовці до цих перемовин. І я можу сказати, що наша позиція тут однозначна: ми не маємо жодних ілюзій щодо того які наш ворог - Російська Федерація - має плани щодо України. Ми всі розуміємо, що ті стратегії, які вони намагались здійснити з 2014 року, залишаються в тому самому "руслі". І ми маємо розуміти, що війна не закінчилась, війна продовжується”, - зазначив Загороднюк.

Він наголосив, що наразі не може розголошувати деталі плану щодо “нормандської зустрічі”, однак запевнив: “Можу сказати, що національні інтереси України, захист територіальної цілісності, суверенітету і перемога в цій війні - це і є та ціль, з якої ми не зійдемо”.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.