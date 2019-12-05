Виборчий кодекс із пропозиціями Президента: депутати "взяли паузу" на тиждень

Верховна Рада планує повернутися до розгляду Виборчого кодексу із пропозиціями Президента орієнтовно 17 грудня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, текст (узагальнений текст Виборчого кодексу – ред.) потрапив тільки сьогодні в тираж чи вчора ввечері. Вчора на комітеті ми ще розглядали додаткові пропозиції Президента, які надходили, і вирішили ще взяти паузу, наприклад, на тиждень, до наступного вівторка, до 17 числа орієнтовно. І створити таку невелику неформальну робочу групу з членів комітету і інших представників з інших фракцій, які розуміються на виборчому законодавстві, для того, щоб привести у відповідність вето Президента із кінцевим текстом, тобто зробити певні коригування, щоб ми змогли ці пропозиції розглянути", - пояснив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 грудня планувала ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Проте після більш ніж півгодинної перерви, оголошеної для політичних консультацій, депутати підтримали пропозицію Голови ВР Дмитра Разумкова відкласти розряд Виборчого кодексу. Разумков пояснив це тим, що останні матеріали до Виборчого кодексу (№0978) надійшли запізно.

Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до ВР свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.