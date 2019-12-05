Зеленський змінив керівництво райадміністрації на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Горіна з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області та призначив на це місце Віктора Товстого.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

"Звільнити Горіна Олександра Васильовича з посади голови Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - ідеться в розпорядження №438/2019-рп.

Водночас, іншим розпорядженням №439/2019-рп Президент призначив головою Іршавської РДА Віктора Товстого.

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Віктор Товстий — депутат Іршавської ОТГ, за освітою юрист. Займається також підприємницькою діяльністю. Його ТзОВ "Товстий і партнери" надає інформаційні послуги, рекламу, консультації з питань комерційної діяльності та діяльність у сфері бухгалтерського обліку.