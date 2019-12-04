Уряд звільнив Зеркаль

Кабінет міністрів звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ.

Про це повідомляється на Урядовому порталі за підсумками засідання уряду 4 грудня.

"Уряд звільнив: з посади заступника міністра закордонних справ - Зеркаль Олену Володимирівну", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль 28 листопада написала заяву про звільнення з МЗС за власним бажанням. Вона заявила, що йде у відставку, тому що змінилися умови роботи.