Зеркаль про відставку: Не в моєму випадку працювати над папірцями

"Мене ніхто не примушував. Я прийняла самостійне рішення. Знаєте, дуже часто не треба натякати. Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів. Або ти просто працюєш над папірцями. Не в моєму випадку працювати над папірцями. Мені здається, що ми всі дуже змінили свій образ роботи. Тому в нових умовах мають працювати, мабуть, інші", - сказала вона.

Зеркаль зазначила, що зараз заява знаходиться вже у держсекретаря.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль 28 листопада написала заяву про звільнення з МЗС за власним бажанням.