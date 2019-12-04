Верховна Рада планує 5 грудня ухвалити Виборчий кодекс із пропозиціями Президента, однак з початку 2020 року профільний комітет ще росія повернення до сімки укрінфдоопрацьовуватиме документ.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура («Слуга народ»).

«Завтра ми приймемо всі пропозиції Президента і потім першого числа (з 1 січня 2020 року – ред.) почнемо доопрацьовувати все в цілому. Тобто, все, що Президент сказав, ми врахували, але у нас ще є експертне середовище, є члени комітету, які вже в ході того, як працювали, ще побачили певні недоліки в кодексі, які не були передбачені Президентом у вето. Особливо це доопрацювання стосуватиметься Центральної виборчої комісії», - зазначив Качура.

Він уточнив, що головна претензія Президента щодо кодексу стосувалася виборчої системи.

«Була дуже складна виборча система, яку передбачав кодекс, тому що люди фактично не можуть розібратися з бюлетенями. Ми дуже спростили бюлетень і підрахунок голосів, а також прибрали приховану мажоритарну складову, яка була в партійних списках. Також кодексом були зафіксовані п’ять місць за партію у Верховній Раді незалежно від того, чи балотувався депутат у регіональних списках чи ні. Ми це прибираємо. Тому що тільки одна особа – лідер партії зможе претендувати на розподіл мандата поза цими всіма округами відкритих списків. Ми зробили так, щоб була здорова конкуренція між представниками партії і щоб це дійсно були відкриті списки, щоб люди обирали не формального, а реального кандидата», - уточнив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня цього року Верховна Рада VIII скликання ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.