Відповідальний за Україну дипломат Держдепу вилетів до Києва

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер вирушив у європейське турне, яке в середу розпочне візитом до Києва.

Про це повідомили в Державному департаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"4 грудня посол Рікер зустрінеться з командою Посольства США, а також українськими офіційними посадовцями в Києві", - зазначили в американському дипломатичному відомстві.

Про теми зустрічей не повідомляється, однак відомо, що в наступні дні представник Держдепу відвідає Словаччину й Італію для участі в міжнародних заходах, де обговорить, у тому числі, українське питання.

"Впродовж 5-6 грудня посол Рікер очолить делегацію США на міністерській зустрічі ОБСЄ в Братиславі, Словаччина… Він зустрінеться з лідерами держав-учасниць, щоб обговорити ключові пріоритети, в тому числі підтримку прозорості у військовій сфері, а також суверенітет і територіальну цілісність України", - уточнили в Держдепі.

У відомстві додали, що 6 грудня Рікер вирушить до Італії для участі в "Середземноморському діалозі", а також у заходах, спрямованих на посилення економічної співпраці та сприяння торгівлі й інвестиціям.