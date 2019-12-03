Президенти та прем’єри: КВУ порівняв роботу попередньої і нинішньої влади

Президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко за перші пів року перебування на посаді здійснили майже однакову кількість закордонних візитів, проте чинний глава держави зареєстрував у парламенті удвічі більше законопроєктів та провів удвічі менше засідань РНБО.

Такі порівняльні дані оприлюднив Комітет виборців України.

“Порівнюючи роботу Президентів України В. Зеленського та П. Порошенка, було враховано їх діяльність у сферах зовнішньої політики, безпеки та оборони, а також взаємодії із Верховною Радою”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що щодо зовнішньополітичної діяльності розглядався показник кількості закордонних візитів президентів. Так, Зеленський за 6 місяців (період з 20 травня по 20 листопада 2019 року) здійснив 8 закордонних візитів (до Бельгії, Німеччини, Канади, Туреччини, Польщі, США, Латвії та Японії), а Порошенко за період з 7 червня по 7 грудня 2014 року здійснив 9 візитів (Бельгія (двічі), Білорусь, Велика Британія, США, Канада, Італія, Словаччина, Молдова).

Крім того, за даними КВУ, у сфері безпеки і оборони було розглянуто частоту проведення засідань РНБО, загалом за перші пів року президентства Порошенка Радбез скликався вдвічі частіше, ніж у Зеленського: 8 засідань проти 4.

У частині взаємодії з Верховною Радою експерти розглянули успішність законодавчих пропозицій обох президентів: у Порошенка законами стали 70% його законопроєктів, у Зеленського — 24%.

При цьому в КВУ зауважили, що кількісні показники зареєстрованих законопроєктів у Зеленського вдвічі більші, ніж у Порошенка - 45 проти 20. Так, за період із 20 травня по 19 листопада Зеленський зареєстрував 45 проєктів законів, із яких було прийнято 11 або 24%. Основну увагу Президент приділив питанням правової політики та правосуддя – цій тематиці присвячено 42% поданих проєктів законів, у тому числі, законопроєкти щодо змін до Конституції. Крім того, третина законопроктів стосувалися питань правоохоронної діяльності та антикорупційної політики.

Порошенко за перші пів року роботи зареєстрував 20 законопроєктів, із яких було ухвалено 14 або 70%, а основна тематика стосувалася зовнішньої політики та сфери безпеки й оборони (70% поданих документів).

Також експерти проаналізували роботу урядів, узявши до уваги показник успішності законодавчих пропозицій.

За перші три місяці роботи О. Гончарука цей показник склав 14%, в А. Яценюка – 26%. Так, урядом Гончарука за період 29 серпня 2019 року-21 листопада було подано 63 проєкти законів, із яких стали діючими законами 9. Ще 2 закони було підтримано Верховною Радою, але вони очікують на підпис Президента. Із поданих проєктів законів половина стосувалися сфери податків, бюджету, економічної, фінансової та промислової політик”, - розповіли в КВУ.

Водночас в уряду Яценюка показник успішності законів склав 26% (подано за перші три місяці роботи, із 2 грудня 2014 року по 1 березня 2015 року, 65 проєктів законів, із яких було ухвалено 17). Щодо розподілу за сферами, то 49% проєктів законів, поданих урядом Яценюка, стосувалися сфери податків, бюджету, економічної, фінансової та промислової політик.

У частині порівняння роботи Верховної Ради IX і VIII скликань було проаналізовано такі статистичні показники, як кількість ухвалених законів, кількість поданих законопроєктів та кількість проведених пленарних засідань.

Результати є такими: ВР IX скликання – ухвалено 72 закони, подано 1193 законопроєкти, проведено 39 пленарних засідань; ВР VIII скликання – ухвалено 60 законів, подано 1831 законопроєкт, проведено 28 засідань.

«Попри те, що новий Президент працює вже пів року, а уряд і парламент – по три місяці, наразі замало уваги приділяється статистичним показникам їх роботи. Натомість переважає емоційна оцінка, яка не ґрунтується на цифрах. Зокрема, й щодо порівняння діяльності нової влади із так званими попередниками. Хоч насправді кількісні результати роботи часто є цілком співмірними”, - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, попри активні розмови про «турборежим» кількісні показники роботи ВР нинішнього скликання не набагато вищі від парламенту VIII скликання, законодавча продуктивність роботи уряду Яценюка була майже вдвічі вищою, ніж у Гончарука, а у Порошенка та Зеленського майже однакова кількість закордонних візитів за перші пів року роботи.

У КВУ додали, що інформацію для порівняння було отримано у відповідь на інформаційні запити до МЗС та РНБО, а також шляхом моніторингу роботи Верховної Ради.