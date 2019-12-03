Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення Мосійчуку й оголосив його в розшук

Слідчий комітет Росії висунув заочне обвинувачення в нападі на посольство Росії в Києві в березні 2016 року колишньому депутату Верховної Ради Ігорю Мосійчуку і оголосив його в розшук.

Про це повідомляється на сайті відомства з посиланням на офіційного представника СКР Світлану Петренко.

«Отримані неспростовні докази участі в нападі на посольство колишнього депутата Верховної ради України Ігоря Мосійчука. Йому висунуто обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом), він оголошений у розшук», - сказала Петренко.

Також в СК Росії зазначили, що раніше порушили кримінальні справи проти інших українських депутатів - Володимира Парасюка, Андрія Лозового; перед російським судом вже постав Микола Рудьковський.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року колишній депутат ВР, ексміністр транспорту Рудьковський був затриманий на території Російської Федерації. Його звинуватили в нападі на посольство Росії в Києві у 2014 році. Зокрема, за версією російського слідства, в червні 2014 року Рудьковський, будучи депутатом Ради, спільно з невстановленими особами із числа активістів організації "Правий сектор", чия діяльність заборонена на території РФ, взяв участь у нападі на російське посольство в Києві".