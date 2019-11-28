Депутат "Слуги народу" Богданець розповів про свою судимість

Народний депутат Андрій Богданець ("Слуга народу") пояснив, що отримав судимість за те, що у 2015 році вдарив чоловіка під час конфлікту на дорозі.

Про це він написав у Facebook.

"Тоді (у 2015 р. - ред.) добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення «Січ». Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя", - розповідає депутат.

За його словами, опонента він "у відповідь один раз вдарив, не розрахувавши сили".

Депутат визнав, що той чоловік мав проблеми зі здоров’ям після інциденту. Богданець запевнив, що провину свою визнав і лікування потерпілому оплатив.

"Даний факт був відомий, не замовчувався під час виборчої кампанії та не вплинув на вибір тернополян", - зазначив парламентарій.

Він наголосив, що згідно з чинним законодавством такі події "жодним чином не впливають ані на можливість бути депутатом, ані на його власне бажання справжніх позитивних змін в Україні", заради чого він і йшов на вибори.

"І нехай цей епізод з мого життя залишиться на розсуд моїх виборців і Господа Бога, а не тих, кому свербить хоч якось вставити палки у колеса і розвалити ефективну парламентську більшість", - зазначив Богданець.

Раніше ексдепутат Ігор Мосійчук повідомив у Telegram, що 17 серпня 2015 року Тернопільський міськрайонний суд засудив Андрія Богданця до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік, визнавши його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (Умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.