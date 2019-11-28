Годунка, якого Зеленський назвав “розбійником”, судитимуть за хуліганство

На Київщині завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо секретаря Бориспільської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

“Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про обвинувачення секретаря Бориспільської міської ради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вказаний посадовець 29 серпня поточного року у приміщенні Бориспільської міської ради Київської області, без будь-якого пояснення, завдав потерпілому тілесні ушкодження, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою у присутності інших осіб.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Вказані дії караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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Як повідомлялося, секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.

Відомим громадськості Годунок став після того, як 10 липня президент України Володимир Зеленський вигнав його з наради у Борисполі. Годунок щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали: «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?».