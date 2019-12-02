Данілов пояснив мету "секретного листа" про "державну стратегію реінтеграції Донбасу"

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав інформацію про «секретний лист» щодо «державної стратегії реінтеграції Донбасу» не просто фейком, а частиною інформаційної кампанії.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу з посиланням на інтерв'ю Данілова сайту СЕГОДНЯ.ua.

«Нісенітниця про «секретний лист» Секретаря РНБО щодо так званої «державної стратегії реінтеграції Донбасу», - не випадковий фейк, а частина великої інформаційної кампанії. Кампанії, яка ведеться проти України в рамках психологічної спецоперації з метою послабити позиції української сторони у переговорному процесі», - цитує пресслужба очільника РНБО.

На думку Данілова, логічно передбачити, що йдеться про підготовку певної суспільної думки на окупованих територіях, про залякування населення у непідконтрольних українській владі містах і селах з метою створення максимальних перешкод їх інтеграції і поверненню до «материкової» України».

«Нашою відповіддю на подібні провокації буде розробка комплексної державної стратегії реінтеграції Донбасу, про важливість якої нещодавно заявив Президент України Володимир Зеленський. Повністю поділяю позицію Глави держави про важливість її прозорості та публічності, консенсусного підходу до розробки цього надважливого документа та його реалістичності», - сказав він.