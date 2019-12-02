Разумков відреагував на заяву спікера Держдуми РФ про “вихід областей з України”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про нібито можливість виходу зі складу України низки областей.

Про це Разумков сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заява спікера Державної думи Російської Федерації, яка пролунала у вихідні, я думаю, що вона теж не може залишитися без реакції Верховної Ради України, нас з вами. Я хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляли різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. Я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, втрачатися ще якісь території, то це лише мрії", - заявив Разумков.

Читайте також: В МЗС відреагували на заяву РФ щодо можливості виходу областей зі складу України

Він додав, що держава, Верховна Рада будуть докладати максимум зусиль для того, щоб консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас будуть об'єднувати.

"Це непростий шлях, і сьогодні всі верстви населення і всі органи влади повинні концентруватися саме на цьому", - зауважив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Держдуми В'ячеслав Володін пригрозив Україні, що в разі збереження "націоналізму й утисків малих народів" зі складу країни вийде ряд областей.

Заява Володіна оприлюднена на сайті Держдуми, вона стала відповіддю на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного до Держдуми депутата від анексованого Криму колабораціоніста Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.

Володін заявив, що в Україні нібито "порушуються права нацменшин" - росіян, угорців, поляків. Зокрема йдеться про закон про українську мову.

"Важко назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", - заявив він.

28 листопада представники України зірвали виступ на Форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми Росії від окупованого Криму колабораціоніста Руслана Бальбека, який був, на порушення процедур, включений до складу офіційної російської делегації.