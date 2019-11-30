НАБУ порушило справу щодо “зарплат у конвертах” для “слуг народу” — Гончаренко

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування стосовно депутатів від фракції «Слуга народу», яких обвинувачують в імовірному отриманні “зарплат у конвертах”.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook де розмістив копію відповіді НАБУ.

“Відповідно до п.1-1 ч.2 ст. 60 КПК України, ст.ст. 111, 214 КПК України повідомляємо, що на підставі Вашої заяви про злочин від 06.11.2019 №338/1-79 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 368 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52019000000001034 за фактом можливого одержання народними депутатами України — членами депутатської фракції “Слуга народу”, неправомірної вигоди для себе за вчинення чи невчинення такими службовими особами в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду або в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їм влади чи службового становища”, - йдеться в тексті відповіді НАБУ.

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Гончарук у своєму пості також висловив сподівання, що слідчі НАБУ доведуть справу до кінця: “Українці повинні знати як саме команда нової влади забирає у людей засоби до існування, але при цьому «своїх» не обділяють”.

Народний депутат, крім того, виклав копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та своєї Заяви про злочин на ім'я генпрокурора Рабошапки та голови НАБУ Ситника.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у телеграм-каналі "Джокер" з'явилися скріншоти нібито переписки заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, а також голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького з пранкером, який назвався генпрокурором Русланом Рябошапкою. За даними ЗМІ, пранкер Джокер за останніх 5 днів розіграв у месенджері кількох депутатів від «Слуги народу» від імені генерального прокурора.