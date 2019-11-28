У Миколаєві комунальники вимагають понад 16 мільйонів заборгованої зарплати

Працівники комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» вимагають у місцевої влади виділити 16 млн 160 тис. грн на погашення заборгованості по зарплаті.

Про це повідомила пресслужба ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

«Працівники ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» з вересня 2019 року не отримують заробітну плату. У зв’язку з цим, підприємство втрачає цінних фахівців», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що директор підприємства неодноразово звертався до місцевої влади з проханням про виділення коштів для погашення заборгованості по заробітній платі.

«Враховуючи вище викладене, просимо виділити з міського бюджету кошти, а саме 16 млн 160 тис. грн, які будуть направлені на виплату заробітної плати працівникам ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та погашення заборгованості по електроенергії", - наголошується у зверненні.

Зауважимо, що це підприємство було передане до комунальної власності міста Миколаєва у квітні 2018 року.

Як уже повідомляв Укрінформ, працівники КП «Миколаївоблтеплоенерго» пікетували сесію Миколаївської міської ради з вимогою погасити їм борги по зарплаті. Працівники готові вдатися до непопулярних дій, аж до страйку.

21 жовтня депутати Миколаївської міськради прийняли рішення про виділення з бюджету 19,8 мільйона гривень КП «Миколаївоблтеплоенерго», замість необхідних 32 мільйонів гривень.