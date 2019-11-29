Бізнес «as usual» з Росією – потурання злочинам

Бізнес «as usual» з Росією – потурання злочинам

Аналітика
Укрінформ
Україну вже не раз показували на мапах без Криму, але цього разу Apple зробила це цілком свідомо. І це – принциповий момент

IT-компанія Apple на своїх картах та в погодних програмах, що використовуються на території Росії, почала показувати Крим як частину російської території.

Як повідомляє BBC, таким чином Apple виконала відповідну вимогу Москви. У Росії додатки Apple Maps і Weather відображають Крим як російську територію і не показують кордон між Кримом та Росією. Водночас за межами Росії Крим у них – український, як і має бути.

У Росії вже кинулися святкувати «перемогу». Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що компанія Apple визнала Крим і Севастополь російськими, повідомляє російський "Інтерфакс", так і назвавши новину: «Apple признала Крым российским».

У Росії кинулися святкувати
У Росії кинулися святкувати "перемогу"

"Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта – Крим – і міста федерального значення – Севастополя. <Назви> приведені у відповідність до Конституціъ РФ".

Зазначається, що ще на початку квітня Піскарьов і глава комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін зустрілися з директором ТОВ "Еппл Рус" Віталієм Морозьком. Топ-менеджера запросили до Держдуми через "некоректне відображення територіальної приналежності Криму і Севастополя в програмі "Карти" на пристроях Apple".

Можна, звісно, і поспівчувати «Еппл Русу», якому півроку викручували руки – і на шальках були #зрада цінностей проти втрати ринку в РФ. Ото не треба приєднувати «рус» до комерційної назви.

Посольство України в США звернулось із офіційними запитами не до російської кінцівки фірми, а напряму туди, де ганебне рішення приймалося - до американської компанії Apple.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко теж - зміг передати почуття багатьох українців, знайшовши потрібні слова: "Дозвольте мені пояснити, висловлюючись термінологією Apple. Уявіть, що ви пригнічені, бо ваш дизайн та ідеї, роки роботи та частину вашого серця поцупив ваш найгірший ворог, а тепер якийсь невіглас не зважає на ваш біль. Ось як почуваєшся, коли чуєш про російський Крим", - зазначив Пристайко у Твіттері.

#CrimeaIsUkraine

Та й самі українці не мовчать. «Еплові» має добряче гикатися в ці дні – у Твіттері створено спеціальний хештег #CrimeaIsUkraine. Компанії в цілому та Тіму Куку зокрема без зупину надходять пояснення про те, що не буває «альтернативних фактів» - є факти, і є брехня, яка намагається затьмарити факти!

Що приємно і важливо – до українців приєдналися громадяни інших країн. І думка одностайна: фіірма Apple зганьбилася: «Можливо, за всі гроші, які вони заробляють у Росії, вони на це здатні, але це поза порядністю», «Мені соромно за Apple та Тіма Кука. Ви могли бути провідниками технологій. А ви продали людство».

Ось екс-посол США в Україні Стівен Пайфер: «@Apple приєдналася до небагатьох маргінальних нібито-держав - Абхазії, Південної Осетії та Придністров'я (самі вони переважно не визнані), - і країн, таких як Нікарагуа, коли визнав #Крим частиною #Росії. Це сумно і неправильно».

Раз по раз чути заклики учасників флеш-мобу до бойкоту продуктів або сервісів Apple – один повідомляє, що вже відписався від музичного додадку. Інший зазначає: «Крим знаходиться під російською окупацією - не під суверенітетом. Регіоналізація фактів - це неприйнятне умиротворення. Що далі? Ви втратили мене як клієнта iPad, iPhone та Watch. Сподіваюся, що багато хто так зробить».

Нагадують про загальне падіння рівня компанії: «Не вражений взагалі. Погляньте на «яблуко». Напівз'їдений гнилий продукт. Протягом останнього десятиліття у мене були яблучні продукти майже ексклюзивно, проте зниження якості, погані оновлення та тепер це!!!».

Приділено чимало уваги «домовленостям» з російським режимом. Зрозуміло, що там викручують руки, а працювати ж якось треба. Але ж не такою ціною: «…огидно бачити Тіма Кука на колінах перед диктатором, який протистоїть міжнародному праву…»; «@apple, чиніть за законом і припиніть прислуговувати Путіну! Ви американська компанія! Припиніть цю нісенітницю!»

Не забули й про правову відповідальність: «США запровадили санкції проти Росії за незаконну анексію Криму, а Apple зараз їх порушує. Чи @tim_cook насправді не боїться санкцій до Apple?

А також пропонують очевидну в цій ситуації реакцію споживача на помилкову інформацію:

Щось подібне вже бувало, але цього разу все серйозніше

На початку листопада The New York Times виправила фотозображення карти України без Криму в статті про гірськолижний курорт— колір материкової частини країни відрізнявся від кольору Кримського півострова –  про це повідомлено у списку правок публікацій за той тиждень.

Британський щотижневик The Economist не далі як тиждень тому показав ролик, в якому зображена мапа України без Криму, повідомляє посольство України у Великій Британії у Тwitter.

19 серпня латвійська туристична компаня прибрала зі своєї реклами мапу із позначенням Криму як російської території після втручання українських дипломатів і активістів, йдеться на сторінці Посольства України в Латвії у Facebook.

Торік 31 жовтня в офісі Європейської бізнес асоціації відбувся круглий стіл, на якому керівник однієї з держслужб України показав мапу Європи з "російським" Кримом. Потім пояснював, що це сталося через поспіх.

Теж торік, у вересні польське спортивне видання після втручання Посольства України усунуло зі свого сайту публікацію про Лігу чемпіонів з футболу , де український півострів був зафарбований в один колір з РФ. «Це однозначно не була цілеспрямована дія», - зазначив потім головний редактор, видання вибачилось за помилку.

У червні один з провідних світових постачальників фінансової інформації, американська компанія Bloomberg опублікувала в Twitter карту України без Криму. Шкода, звісно. Але виправили, вибачилися.

Спеціально робимо такий довгий перелік «казусів», щоб показати – Україна пильнує такі випадки. Офіційні особи та прості українці завжди готові допомогти у виправленні помилки: ну не додивилася якась дівчина-дизайнер, якій у голові аж ніяк не Крим – буває.

Цього разу гірше. Компанія Apple «ВИКОНАЛА ВИМОГУ МОСКВИ». Не зразу – півроку пручалася, ризикувала бізнесом. Але врешті знайшли, нібито, «соломонове рішення»: Кримський півострів виглядатиме як російський тільки в самій Росії, а решта світу цього і не помітить.

Найгірше те, що за цю поступливість і надалі платитимуть життям українці. Бо агресор, коли бачить, що його план вдається: його вмовляють, бурчать, лякають, але врешті роблять як він хотів – отримує заохоченння просуватися далі і чинити нові злочини - на додачу до і без того довжелезного їх списку.

Тривожно.

Олександр Волинський, Київ

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