Бізнес «as usual» з Росією – потурання злочинам

Україну вже не раз показували на мапах без Криму, але цього разу Apple зробила це цілком свідомо. І це – принциповий момент

IT-компанія Apple на своїх картах та в погодних програмах, що використовуються на території Росії, почала показувати Крим як частину російської території.

Як повідомляє BBC, таким чином Apple виконала відповідну вимогу Москви. У Росії додатки Apple Maps і Weather відображають Крим як російську територію і не показують кордон між Кримом та Росією. Водночас за межами Росії Крим у них – український, як і має бути.

У Росії вже кинулися святкувати «перемогу». Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що компанія Apple визнала Крим і Севастополь російськими, повідомляє російський "Інтерфакс", так і назвавши новину: «Apple признала Крым российским».

У Росії кинулися святкувати "перемогу"

"Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта – Крим – і міста федерального значення – Севастополя. <Назви> приведені у відповідність до Конституціъ РФ".

Зазначається, що ще на початку квітня Піскарьов і глава комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін зустрілися з директором ТОВ "Еппл Рус" Віталієм Морозьком. Топ-менеджера запросили до Держдуми через "некоректне відображення територіальної приналежності Криму і Севастополя в програмі "Карти" на пристроях Apple".

Можна, звісно, і поспівчувати «Еппл Русу», якому півроку викручували руки – і на шальках були #зрада цінностей проти втрати ринку в РФ. Ото не треба приєднувати «рус» до комерційної назви.

Посольство України в США звернулось із офіційними запитами не до російської кінцівки фірми, а напряму туди, де ганебне рішення приймалося - до американської компанії Apple.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко теж - зміг передати почуття багатьох українців, знайшовши потрібні слова: "Дозвольте мені пояснити, висловлюючись термінологією Apple. Уявіть, що ви пригнічені, бо ваш дизайн та ідеї, роки роботи та частину вашого серця поцупив ваш найгірший ворог, а тепер якийсь невіглас не зважає на ваш біль. Ось як почуваєшся, коли чуєш про російський Крим", - зазначив Пристайко у Твіттері.

#CrimeaIsUkraine

Та й самі українці не мовчать. «Еплові» має добряче гикатися в ці дні – у Твіттері створено спеціальний хештег #CrimeaIsUkraine. Компанії в цілому та Тіму Куку зокрема без зупину надходять пояснення про те, що не буває «альтернативних фактів» - є факти, і є брехня, яка намагається затьмарити факти!

Someone please inform Apple ... there is no such thing as “alternate facts” .... there are facts and then there are lies that try to obscure the facts! #BadApple #Resist #CrimeaIsUkraine https://t.co/T0eM0pMbk1 — W.B. (@WendyTheRealtor) 28 ноября 2019 г.

Що приємно і важливо – до українців приєдналися громадяни інших країн. І думка одностайна: фіірма Apple зганьбилася: «Можливо, за всі гроші, які вони заробляють у Росії, вони на це здатні, але це поза порядністю», «Мені соромно за Apple та Тіма Кука. Ви могли бути провідниками технологій. А ви продали людство».

Ось екс-посол США в Україні Стівен Пайфер: «@Apple приєдналася до небагатьох маргінальних нібито-держав - Абхазії, Південної Осетії та Придністров'я (самі вони переважно не визнані), - і країн, таких як Нікарагуа, коли визнав #Крим частиною #Росії. Це сумно і неправильно».

.@Apple joins a few breakaway statelets--Abkhazia, South Ossetia and Transnistria (themselves largely unrecognized)--and handful of countries such as Nicaragua in recognizing #Crimea as part of #Russia. Sad and wrong.



#crimeaisukraine pic.twitter.com/MbLd1s7N40 — Steven Pifer (@steven_pifer) 27 ноября 2019 г.

Раз по раз чути заклики учасників флеш-мобу до бойкоту продуктів або сервісів Apple – один повідомляє, що вже відписався від музичного додадку. Інший зазначає: «Крим знаходиться під російською окупацією - не під суверенітетом. Регіоналізація фактів - це неприйнятне умиротворення. Що далі? Ви втратили мене як клієнта iPad, iPhone та Watch. Сподіваюся, що багато хто так зробить».

Нагадують про загальне падіння рівня компанії: «Не вражений взагалі. Погляньте на «яблуко». Напівз'їдений гнилий продукт. Протягом останнього десятиліття у мене були яблучні продукти майже ексклюзивно, проте зниження якості, погані оновлення та тепер це!!!».

Приділено чимало уваги «домовленостям» з російським режимом. Зрозуміло, що там викручують руки, а працювати ж якось треба. Але ж не такою ціною: «…огидно бачити Тіма Кука на колінах перед диктатором, який протистоїть міжнародному праву…»; «@apple, чиніть за законом і припиніть прислуговувати Путіну! Ви американська компанія! Припиніть цю нісенітницю!»

Не забули й про правову відповідальність: «США запровадили санкції проти Росії за незаконну анексію Криму, а Apple зараз їх порушує. Чи @tim_cook насправді не боїться санкцій до Apple?

А також пропонують очевидну в цій ситуації реакцію споживача на помилкову інформацію:

#CrimeaIsUkraine Флешмоб - заходим в додаток Карти - Заявити про недолік - обираємо Крим - пишемо, що Крим це Україна. — Anton (@Anton72893) 29 ноября 2019 г.

Щось подібне вже бувало, але цього разу все серйозніше

На початку листопада The New York Times виправила фотозображення карти України без Криму в статті про гірськолижний курорт— колір материкової частини країни відрізнявся від кольору Кримського півострова – про це повідомлено у списку правок публікацій за той тиждень.

Британський щотижневик The Economist не далі як тиждень тому показав ролик, в якому зображена мапа України без Криму, повідомляє посольство України у Великій Британії у Тwitter.

19 серпня латвійська туристична компаня прибрала зі своєї реклами мапу із позначенням Криму як російської території після втручання українських дипломатів і активістів, йдеться на сторінці Посольства України в Латвії у Facebook.

Торік 31 жовтня в офісі Європейської бізнес асоціації відбувся круглий стіл, на якому керівник однієї з держслужб України показав мапу Європи з "російським" Кримом. Потім пояснював, що це сталося через поспіх.

Теж торік, у вересні польське спортивне видання після втручання Посольства України усунуло зі свого сайту публікацію про Лігу чемпіонів з футболу , де український півострів був зафарбований в один колір з РФ. «Це однозначно не була цілеспрямована дія», - зазначив потім головний редактор, видання вибачилось за помилку.

У червні один з провідних світових постачальників фінансової інформації, американська компанія Bloomberg опублікувала в Twitter карту України без Криму. Шкода, звісно. Але виправили, вибачилися.

Спеціально робимо такий довгий перелік «казусів», щоб показати – Україна пильнує такі випадки. Офіційні особи та прості українці завжди готові допомогти у виправленні помилки: ну не додивилася якась дівчина-дизайнер, якій у голові аж ніяк не Крим – буває.

Цього разу гірше. Компанія Apple «ВИКОНАЛА ВИМОГУ МОСКВИ». Не зразу – півроку пручалася, ризикувала бізнесом. Але врешті знайшли, нібито, «соломонове рішення»: Кримський півострів виглядатиме як російський тільки в самій Росії, а решта світу цього і не помітить.

Найгірше те, що за цю поступливість і надалі платитимуть життям українці. Бо агресор, коли бачить, що його план вдається: його вмовляють, бурчать, лякають, але врешті роблять як він хотів – отримує заохоченння просуватися далі і чинити нові злочини - на додачу до і без того довжелезного їх списку.

Тривожно.

Олександр Волинський, Київ