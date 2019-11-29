Справи Майдану: Рада 3 грудня має передусім розглянути зміни до закону про ДБР — Зеленський

Першим питанням порядку денному Верховної Ради 3 грудня мають бути зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо продовження розслідування злочинів проти учасників Революції гідності.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Генеральній прокуратурі України напередодні Дня працівників прокуратури, повідомляється на сайті глави держави.

"Третього грудня першим питанням на порядку денному у Верховній Раді України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану", - наголосив Зеленський.

При цьому Президент закликав співробітників прокуратури на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів.

"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви маєте продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед це стосується злочинів, вчинених на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках", – підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, справи Майдану, які розслідувала ГПУ, будуть розподілені між ДБР, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України.

У ДБР вже створено підрозділ з розслідування злочинів проти активістів Майдану.

Водночас Верховна Рада має підтримати поправку до законодавства, що дозволяє перехід із Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу слідчих і прокурорів, які розслідували справи Майдану.