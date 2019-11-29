Візит президента Грузії в Україну перенесли через насичені графіки лідерів країн — МЗС

Взаємоприйнятні терміни візиту президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну до кінця цього року не вдалося узгодити через насичені робочі графіки лідерів України та Грузії, сторони працюють над його підготовкою в наступному році.

Про це у відповідь на запит Укрінформу повідомили у пресслужбі МЗС.

"Українська сторона зацікавлена в підтримці високого рівня двостороннього діалогу. З цією метою розглядається питання здійснення візиту президента Грузії в Україну. Втім, з огляду на насичені робочі графіки лідерів України та Грузії не вдалося узгодити його взаємоприйнятні терміни до кінця поточного року. Ми спільно з грузинськими партнерами працюємо над підготовкою та змістовним наповненням цього візиту у наступному році", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС акцентували, що динаміка зустрічей президентів Володимира Зеленського та Саломе Зурабішвілі підтверджує стратегічний характер двосторонніх відносин. Зокрема, протягом цього року лідери держав зустрічалися у Варшаві та Нью-Йорку, а в травні президент Грузії взяла участь в урочистих заходах з нагоди інавгурації Зеленського, нагадали у пресслужбі.

Як повідомлялося, раніше в адміністрації президента Грузії поінформували, щовізит Зурабішвілі до України відкладено на 2020 рік на прохання української сторони.