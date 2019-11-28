Президент Грузії відклала візит до України

Візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну відкладено на 2020 рік на прохання української сторони.

Про це повідомили в адміністрації президента Грузії, передає "Грузія.Online".

Як зазначається, раніше було поширено інформацію про те, що Президент України планує відвідати Грузію.

У зв'язку з цим в адміністрації президента Грузії повідомили, що візит Володимира Зеленського запланований не був.

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"У листопаді поточного року планувався візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва, проте у зв'язку з процесами в Україні на прохання української сторони візит відкладено на 2020 рік", - заявили в адміністрації президента Грузії.