Посол України розповів про підготовку візиту президента Грузії

Посольство України в Тбілісі активно працює над підготовкою офіційного візиту президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну.

Про це в коментарі порталу Грузія Online заявив посол України в Грузії Ігор Долгов.

"Важливе значення для розвитку діалогу на найвищому рівні мали візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва на інавгурацію Президента Володимира Зеленського в червні цього року, а також зустрічі глав України і Грузії у Варшаві і Нью-Йорку у вересні. Українська сторона зацікавлена ​​в підтриманні такої високої динаміки зустрічей і президентів, і в поглибленні діалогу, ми активно працюємо над підготовкою офіційного візиту Саломе Зурабішвілі в Україну", - сказав він.

Долгов додав, що Київ сподівається, що прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів держав-членів ГУАМ, яка відбудеться в Києві 12 грудня.

Він також заявив, що в рамках зустрічі прем'єрів ГУАМ відбудеться бізнес-форум, який дасть учасникам можливість обговорити шляхи розвитку торговельно-економічних відносин і прийняти конкретні рішення, спрямовані на збільшення товарообігу та поліпшення умов для ведення бізнесу.

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Посол зазначив, що за результатами роботи за дев'ять місяців 2019 року Україна і Грузія зберігають досягнутий у попередньому році рівень товарообігу в майже 475 млн доларів, і в цьому напрямку є значний потенціал для збільшення.

Раніше в адміністрації президента Грузії повідомили, що візит президента Зурабішвілі до України відкладено на 2020 рік на прохання української сторони.