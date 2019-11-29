Рада чекає від антикорупційних органів "справді великих справ" - депутатка

Верховна Рада України зробила все з точки зору законодавства в царині протидії корупції і тепер має просто не заважати роботі фахівців.

Про це в коментарі Укрінформу заявила голова парламентського Комітету з питань антикорупційної політики, народний депутат від партії "Слуга народу" Анастасія Красносільська.

"На рівні законодавства, інституційно, ми зробили все, що потрібно було зробити – відновили відповідальність за незаконне збагачення, є процесуальні можливості працювати для Антикорупційного бюро, Антикорупційна прокуратура запрацювала, Антикорупційний суд. Тепер те, що маємо робити ми, в парламенті, це в хорошому сенсі - нічого. Не заважати, не грати в політичні ігри навколо цих органів, дати їм можливість робити роботу та показувати результат", - сказала депутат.

Вона вважає, що парламент IX скликання зробив за три місяці пріоритетні речі, які давно варто було зробити: "фокусування" діяльності Антикорупційного суду на топкорупції, повернення відповідальності за незаконне збагачення, перезавантаження Нацагентства із запобігання корупції. Тепер, за словами Красносільської, на порядку денному – "цивілізована якісна" процедура обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, забезпечення належної роботи Нацагенції з розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом, цивілізована неполітична процедура проведення аудиту Антикорупційного бюро.

Красносільська висловила сподівання, що тепер, коли всі умови створені, відповідні інституції покажуть результат і дійде до "дійсно великих справ" і покарання корупціонерів, чого очікує суспільство та західні партнери.

Важливим депутат назвала обрання нового керівника НАЗК, якого мають призначити до кінця грудня цього року. Нацагентство повинно проводити нормальну робота, якісну перевірку декларацій, "справді автоматично, а не одну декларацію на три місяці", і тут, за словами Красносільської, "насправді має бути турборежим".

Відповідаючи на запитання про критику з боку партнерів щодо зняття депутатської недоторканності як можливого інструменту розправи з неугодними політиками, Красносільська підкреслила, що треба розуміти, що ВР знімає не весь депутатський імунітет. Депутати, як і передбачають демократичні стандарти, повинні мати захищене право на висловлювання в парламенті та поза ним, пов’язані з їх політичною діяльністю, сказала вона. Отже, за словами Красносільської, лишаються гарантії політичної діяльності, але знімаються гарантії, які дозволяли депутатам ховатися від відповідальності за злочини.

"У той же час ми знімаємо імунітет, який робив народних депутатів кастою недоторканних, яких не можна було притягти до відповідальності за злочини", - пояснила Красносільська.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні підтримала зміни до Конституції й обмежила недоторканність народних депутатів з 1 січня 2020 року. Ухвалений закон не скасовує статтю 80 Конституції України, якою народним депутатам гарантується недоторканність, але прибирає положення, що унеможливлює притягнення парламентаріїв до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради.