Вплив Коломойського на ситуацію в Україні слабне - Данилюк
Укрінформ
Вплив олігарха Ігоря Коломойського на керівництво України постійно зменшується, переконаний колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.
Про це Данилюк заявив на дискусії «Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський», яка відбулась у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Моє чітке переконання, що вплив Коломойського - не на Зеленського, а на ситуацію в країні, я так на це дивлюся - значно зменшився. Я це бачу», - заявив Данилюк.
На його переконання, численні інтерв`ю та коментарі олігарха підтверджують, що він втрачає вплив - і «цей процес буде тільки підсилюватися».
Водночас екссекретар РНБО визнав, що події навколо ПриватБанку у вересні мали вплив на його рішення залишити команду Зеленського.
У зв'язку з цим Данилюк нагадав, що саме його підпис стоїть під документами, які перевели ПриватБанк у державну власність.