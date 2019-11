Зеленський прокоментував заяву Коломойського про розворот у бік Росії

Бізнесмен Ігор Коломойський не може визначати геополітичний курс України, бо є лише одним із громадян нашої країни, переважна більшість яких обрали курс на європейську інтеграцію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні у відповідь на запитання журналістів про ставлення до заяв Коломойського стосовно розвороту курсу України в бік Росії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно пана Коломойського. Ви сказали, що він мене підтримував - до речі, мене підтримали 73% українців, і якщо серед них був пан Коломойський, я дуже радий. Пан Коломойський не є президентом України, він є громадянином, а більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Саме народ України обирає, куди нам піти", - сказав Зеленський.

Він додав, що з Росією у нас "дуже складна ситуація", про яку всім відомо.

"Ми започаткували діалог, який буде розпочато на "нормандській зустрічі" чотирьох лідерів", - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New Your Times заявив, що Україні варто відвернутися від Заходу та налагодити відносини з РФ. Зокрема, він вважає, що відновлення зв’язків з Росією необхідно для економічного виживання, а "травма війни мине". "Дайте п’ять, десять років - і про кров забудуть", - стверджує олігарх.

Крім того, на його думку, кредити з РФ можуть замінити Україні кредити Міжнародного валютного фонду. "Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх нададуть. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити добрі відносини? Тільки гроші", - зазначив Коломойський.

Він також заявив, що на місці президента України дав би хід розслідуванню проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера у справі компанії Burisma.