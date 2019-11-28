Зеркаль написала заяву про звільнення з МЗС

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення.

Копію заяви Зеркаль оприлюднила у Facebook.

"Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом і небайдужою людиною. Впевнена, що в нас буде ще багато цікавих проектів і перемог", - зазначила вона.

Зеркаль зауважила, що своїм звільненням ставить три крапки на завершенні глави з "книги свого життя", яку вона писала останні п’ять з половиною років.

"Ця глава насичена безпрецедентною кількістю подій, різних за характером, змістом та впливом на мене та на світ. Мені пощастило писати цю главу разом з людьми, які були поруч у боротьбі за Гідність та Свободу. Для нас це не просто слова, це принципи нашого життя. Ніхто не давав нам доручення і не примушував працювати, ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже, і ми досягали результату", - акцентувала вона.

Насамкінець Зеркаль подякувала всім, з ким їй довелось працювати "ці п’ять незабутніх років".

Олена Зеркаль була призначена заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у серпні 2014 року.