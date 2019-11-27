Зеркаль розповіла, де працюватиме після звільнення

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль після звільнення планує працювати в галузі громадянського суспільства.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу.

Після звільнення з посади заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде займатись розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота за цією тематикою не велася взагалі.

При цьому дипломат запевнила, що «завжди залишається у процесах», навіть якщо формально по них уже не працює.

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Як повідомлялося, Зеркаль 19 листопада тижня підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується військових кораблів, які були захоплені рік тому та утримувалися Росією, і українських моряків. Своє рішення Зеркаль пояснила тим, що "не може робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення Президента".

Повну версію інтерв’ю із Зеркаль читайте невдовзі на сайті Укрінформу.