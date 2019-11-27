Зеркаль планує написати заяву про звільнення 28 листопада

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль планує написати заяву на звільнення 28 листопада.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу.

«Я повертаюся до Києва у середу, у четвер я подаю заяву», - заявила Зеркаль, яка на початку тижня здійснювала візит до Берліна.

При цьому дипломат запевнила, що «завжди залишається у процесах», навіть якщо формально по них уже не працює.

«У нас немає наступників, людей, які можуть прийти і розуміти, що вони роблять. Адже коли експерти стають міністрами – це добре, але в них залишається менталітет експертів», - зауважила Зеркаль.

Як повідомлялося, Зеркаль 19 листопада тижня підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується військових кораблів, які були захоплені рік тому та утримувалися Росією, і українських моряків. Своє рішення Зеркаль пояснила тим, що "не може робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення Президента".

Повну версію інтерв’ю із Зеркаль читайте невдовзі на сайті Укрінформу.