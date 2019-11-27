Понад сотню постанов і розпоряджень Ради треба скасувати — Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає за необхідне скасувати понад сотню постанов і розпоряджень парламенту у зв'язку зі втратою ними чинності.

Про це політик заявив у вступній лекції на тему "Формування та здійснення правової політики як основа розбудови правової держави" під час відкриття навчального циклу за програмою "Законотворча діяльність" та магістерською програмою "Європейське парламентське право" в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

"Уже проведено моніторинг – понад сто постанов і розпоряджень Верховної Ради можна почистити, оскільки вони вже втратили свою чинність. Окрім того, є законодавство СРСР та УРСР, яке не втратило своєї актуальності. Це і "Житловий кодекс УРСР", і "Кодекс законів про працю"та ряд інших", – зазначив Стефанчук, акцентуючи на проблемі "правового сміття" в парламенті.

При цьому депутат назвав варіанти поводження із цими законодавчими актами.

"Варіант "обрубати" все – не пройде у Верховній Раді, отже "треба провести моніторинг нашої спадщини і напрацювати замінники, якщо вони необхідні", – пояснив він.

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Окрім того, перший віцеспікер звернув увагу й на відсутність на загальнодержавному рівні системи відстежування того, наскільки досягнуто мети, вказаної у пояснювальній записці до законопроєктів.

"Я для себе прийняв рішення, яке назвав "формулою Стефанчука" - дав завдання своїм помічникам у кожен законодавчий нормативно-правовий акт в перехідні положення вписувати формулу, яка передбачає звіт Кабінету міністрів через рік після набуття чинності законопроєктом – чи досяг він своєї мети", – зауважив політик.

При цьому Стефанчук висловив переконання, що такий підхід має бути відображений і в Регламенті Верховної Ради.